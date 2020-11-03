Турция вводит новые ограничения из-за COVID-19

Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган объявил о новых карантинных ограничениях в стране. В частности, будет ограничено время работы кафе и ресторанов.
Об этом сообщает Haberturk.
По его словам, граждане страны должны неукоснительно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и меры гигиены.
Так, в Турции вводится гибкий график работы в госучреждениях и частном секторе, также будут усилены проверки на рынках.
Работа кафе, ресторанов, свадебных салонов, театров, кинотеатров, бассейнов, парикмахерских ограничивается. Теперь они будут работать до 22:00.
Также Эрдоган пообещал, что до конца года страна получит одну или несколько вакцин, разработанных в зарубежных странах.
Напомним, в начале сентября в Турции ввели обязательный масочный режим в общественных местах.
Кроме того, в Париже введут комендантский час в связи с увеличением новых случаев коронавируса.