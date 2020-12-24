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Турция намерена закупить 4,5 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса

Анкара, Четверг 24 декабря 2020 20:00
Турция намерена закупить 4,5 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса
Фото: вакцина от COVID-19 (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Турция подпишет соглашение с компанией Pfizer и BioNTech на поставку 4,5 миллиона доз вакцины против COVID-19. Соглашение может быть подписано до конца марта следующего года.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает Reuters.

Коджа сообщил что позже у Турции будет возможность приобрести еще 30 миллионов доз вакцины.

При этом министр добавил, что Турция согласилась приобрести 50 миллионов доз вакцины против COVID-19, разработанной китайским Sinovac Biotech. Ожидается, что вакцины будут доставлены в Турцию в понедельник, 28 декабря.

Напомним, ранее Турция отказалась от идеи закупить российскую вакцину от коронавируса. Причиной тому является отсутствие надлежащей лабораторной проверки.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал, что вакцинация турецкого населения будет проводиться за государственный счет. Турецкие граждане смогут бесплатно получить вакцину от коронавируса.

Добавим, что Турция ожидает получить партию вакцины от коронавируса, разработанной китайской компанией Sinovac Biotech. Вакцинация населения Турции будет проводиться в четыре этапа.

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