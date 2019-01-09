В Турции идентифицировали двух погибших в крушении Volgo-Balt 214

Фото: затонувший корабль (marinetraffic.com)

Поисковая операция у берегов Турции продолжается

В Турции идентифицировали двух погибших в крушении грузового судна Volgo-Balt 214 украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Украины в Турции Андрея Сибиги.

Он отметил, что по результатам опознания идентифицированы два тела, которые вчера подняли спасатели.

"Близким погибших граждан Украины сообщили. Спасательная операция продолжается", - добавил Сибига.

Напомним, ранее сообщалось, что в турецкие спасатели достали тела трех погибших. По первоначальной информации, один из них был украинцем, два других тела предстояло идентифицировать.

Крушение в Черном море у берегов Самсуна произошло утром 7 января. В результате аварии корабля погибли шестеро членов экипажа - четверо украинцев и двое граждан Азербайджана. По данным Министерства иностранных дел Украины судно затонуло после удара волны. Корабль под панамским флагом перевозил уголь из российского порта Азов в турецкий Самсун. Позже появилась информация о том, что этот уголь мог быть добытым в оккупированных районах Донбасса.