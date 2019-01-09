У Туреччині ідентифікували двох загиблих у катастрофі Volgo-Balt 214

Фото: затонулий корабель (marinetraffic.com)

Пошукова операція біля берегів Туреччини триває

У Туреччині ідентифікували двох загиблих в аварії вантажного судна Volgo-Balt 214 українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла України в Туреччині Андрія Сибіги.

Він зазначив, що за результатами опізнання ідентифіковано два тіла, які вчора підняли рятувальники.

"Близькі загиблих громадян України повідомлені. Рятувальна операція триває", - додав Сибіга.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що турецькі рятувальники дістали тіла трьох загиблих. За первинною інформацією, один з них був українцем, два інших тіла належало ідентифікувати.

Катастрофа в Чорному морі біля берегів Самсуна сталася вранці 7 січня. В результаті аварії корабля загинули шестеро членів екіпажу - четверо українців і двоє громадян Азербайджану. За даними Міністерства закордонних справ України, судно затонуло після удару хвилі. Корабель під панамським прапором перевозив вугілля з російського порту Азов до турецького Самсуна. Пізніше з'явилася інформація про те, що це вугілля могло бути видобутим в окупованих районах Донбасу.