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В Турции в горнолыжном центре из-за снега упал навес, есть пострадавшие

Автор: Анна Полисученко

В турецком горнолыжном центре "Саклыкент" в Анталье из-за сильного снегопада обрушился навес одного из туристических объектов. В результате инцидента пострадали восемь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Пострадавших из-под завалов и снега извлекли жандармы, сотрудники объекта и туристы. Горнолыжный центр "Саклыкент" расположен на горном массиве Бейдаглары в районе Коньяалты провинции Анталья.

В горнолыжный центр также прибыли бригады Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и медики.

Пострадавших доставили на вертолете в больницу Университета Акдениз.

Ранее мы писали, что Украина хочет построить завод для производства беспилотников Bayraktar.

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Турция