У Туреччині в гірськолижному центрі через сніг впав навіс, є постраждалі

У турецькому гірськолижному центрі "Сакликент" в Антальї через сильний снігопад обрушився навіс одного з туристичних об'єктів. В результаті інциденту постраждали вісім чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.
Постраждалих з-під завалів і снігу витягли жандарми, співробітники об'єкта і туристи. Гірськолижний центр "Сакликент" розташований на гірському масиві Бейдаглари в районі Коньяалти провінції Анталья.
До гірськолижного центру також прибули бригади управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та медики.
Постраждалих доставили на вертольоті в лікарню університету Акденіз.
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