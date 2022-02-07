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У Туреччині в гірськолижному центрі через сніг впав навіс, є постраждалі

Автор: Анна Полисученко

У турецькому гірськолижному центрі "Сакликент" в Антальї через сильний снігопад обрушився навіс одного з туристичних об'єктів. В результаті інциденту постраждали вісім чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Постраждалих з-під завалів і снігу витягли жандарми, співробітники об'єкта і туристи. Гірськолижний центр "Сакликент" розташований на гірському масиві Бейдаглари в районі Коньяалти провінції Анталья.

До гірськолижного центру також прибули бригади управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та медики.

Постраждалих доставили на вертольоті в лікарню університету Акденіз.

Раніше ми писали, що Україна хоче побудувати завод для виробництва безпілотників Bayraktar.

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Турция