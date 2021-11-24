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В Турции эвакуатор врезался в микроавтобус, 14 пострадавших

Автор: Анастасия Рокитна

В Турции в провинции Шанлыурфа эвакуатор врезался в микроавтобус. В результате аварии пострадали 14 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Habertürk.

Эвакуатор, водителя которого не удалось установить, врезался сзади в микроавтобус, который стоял на обочине дороги на 9-м километре шоссе Шанлыурфа-Акчакале.

В результате аварии оба автомобиля упали в канаву. В результате ДТП травмы получили 14 человек, в том числе и дети. Пострадавших доставили в местные больницы бригады скорой медицинской помощи.

Полицейские начали расследование причин аварии

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