У Туреччині евакуатор врізався в мікроавтобус, 14 постраждалих

У Туреччині в провінції Шанлиурфа евакуатор врізався в мікроавтобус. В результаті аварії постраждали 14 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Habertürk .

Евакуатор, водія якого не вдалося встановити, врізався ззаду в мікроавтобус, який стояв на узбіччі дороги на 9-му кілометрі шосе Шанліурфа-Акчакале.

В результаті аварії обидва автомобілі впали в канаву. В результаті ДТП травми отримали 14 осіб, в тому числі і діти. Постраждалих доставили в місцеві лікарні бригади швидкої медичної допомоги.

Поліцейські почали розслідування причин аварії