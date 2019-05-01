В Турции на демонстрации задержали более 120 человек

Фото: задержание в Стамбуле (twitter.com/istanbulinforme)

Полицейские в Стамбуле задержали 127 демонстрантов

Полиция Стамбула заявила, что в среду, 1 мая, было задержано 127 человек за попытку провести незаконные демонстрации в различных частях города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в Стамбуле правоохранители оцепили центральную площадь Таксим, но небольшим группам демонстрантов все равно удавалось собираться на ней.

Полиция оттаскивала людей из демонстрации закрывая им рты, чтобы они не могли петь.

Властями было разрешено проведение торжеств в районе Бакиркой, что находится недалеко от центра, но демонстранты все равно пытались добраться к центру города.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Париже полиция задержала 200 участников первомайских беспорядков. В Париже в районе Монпарнас полиция задержала более 200 человек в связи с беспорядками, которые начались во время первомайских демонстраций