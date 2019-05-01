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В Париже на первомайских демонстрациях произошли беспорядки

Новости » Общество    01.05.2019 - 16:12
В Париже на первомайских демонстрациях произошли беспорядки
Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

Парижская полиция сообщила, что офицеры провели более 9 тыс. "профилактических обысков" сумок и арестовала 165 человек перед маршем

В столице Франции Париже во время первомайских демонстраций произошли столкновения между полицией и митингующими. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Французская полиция столкнулась с демонстрантами, которые бросали камни, а также поджигали и разбивали транспортные средства. Полиция неоднократно использовала слезоточивый газ, чтобы установить контроль над толпой, которая собиралась возле парижского вокзала Монпарнас для главной акции протеста. 

Точное количество раненых не известно. Одного мужчину с раной на голове спасли от места происшествия медработники. 

Парижская полиция сообщила, что офицеры провели более 9 тыс. "профилактических обысков" сумок и арестовала 165 человек перед маршем.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во Франции полиция задержала четырех человек, которые подозреваются в организации теракта против правоохранителей. Отмечается, что подозреваемые были задержаны при попытке приобрести оружие.

Кроме того, во Франции судьи по борьбе с терроризмом рекомендовали привлечь к суду 14 человек, подозреваемых в атаке на редакцию журнала Charlie Hebdo в Париже в январе 2015 года.

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