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У Туреччині на демонстрації затримали більше 120 осіб

Новини » Надзвичайні події    01.05.2019 - 18:58
У Туреччині на демонстрації затримали більше 120 осіб
Фото: затримання в Стамбулі (twitter.com/istanbulinforme)

Поліцейські у Стамбулі затримали 127 демонстрантів

Поліція Стамбула заявила, що в середу, 1 травня, було затримано 127 осіб за спробу провести незаконні демонстрації в різних частинах міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що в Стамбулі правоохоронці оточили центральну площу Таксим, але невеликим групам демонстрантів все одно вдавалося збиратися на ній.

Поліція відводила людей з демонстрації закриваючи їм роти, щоб вони не могли співати.

Владою було дозволено проведення урочистостей в районі Бакиркой, що знаходиться неподалік від центру, але демонстранти все одно намагалися дістатися до центру міста.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Парижі поліція затримала 200 учасників першотравневих заворушень. У Парижі в районі Монпарнас поліція затримала понад 200 осіб у зв'язку з безладами, які почалися під час першотравневих демонстрацій

Нагадаємо, що 1-го травня в столиці Франції Парижі сталися зіткнення між поліцією і мітингувальниками. Правоохоронці з демонстрантами, які кидали каміння, а також підпалювали і розбивали транспортні засоби. Поліція неодноразово використовувала сльозогінний газ, щоб встановити контроль над натовпом.

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