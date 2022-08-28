У Туреччині автобус з туристами впав в урвище: є загиблі і багато поранених
У Туреччині сьогодні, 28 серпня, вдень туристичний автобус впав в урвище в Прибережній провінції Бурса. В результаті події загинули п'ятеро людей, ще 38 - отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Milliyet.
За попередніми даними, водій втратив керування над автобусом і виїхав в урвище через пошкодження гальма. Авто близько 20 метрів волочилося вниз урвищем, поки не врізалося в дерево.
Водій і двоє пасажирів загинули на місці події, ще дві людини - по дорозі в лікарню. Всіх постраждалих госпіталізували.
Турецькі правоохоронці вже почали розслідування аварії. Зараз проходить судово-медична експертиза тіл загиблих і технічна експертиза автобуса.
ДТП в Туреччині (milliyet.com.tr)
Нагадаємо, вчора, 27 серпня, на сході Румунії біля міста Вранча перекинувся автобус з 43 українцями. Половину з них забрали до лікарні.
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