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Турпоездки в Европу для украинцев пока закрыты. Критерии для попадания в "зеленый список"

Автор: Милан Лелич, Юлия Струк

В Еврокомиссии рассказали о критериях попадания страны в "зеленый список" ЕС. На данный момент туристические поездки в Европу для украинцев закрыты.

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе ЕК.

В ведомстве отметили, что государства-члены ЕС в настоящее время применяют временные ограничения на поездки, не являющиеся необходимыми, из большинства стран за пределами Евросоюза, в том числе из Украины.

"Совет пересматривает список стран, из которых возможны поездки, каждые 2 недели и, при необходимости, обновляет его на основе оценки состояния общественного здоровья", - сообщили в ЕК.

Это делается на основе недавно обновленных критериев, отражающих последние научные рекомендации.

"Обновленные критерии включают частоту уведомления о случаях, тенденцию появления новых случаев, частоту тестирования, процент положительности тестов, а также выявление вариантов, вызывающих озабоченность. Государства-члены ЕС также могут учитывать то, как страна в целом противодействует COVID-19", - пояснили в комиссии.

Напомним, ЕК сейчас работает над юридическим предложением, касающимся цифровых "зеленых" сертификатов вакцинации от коронавируса. Однако возможность путешествий пока не обсуждают.

В Европе активно готовятся к запуску ковид-паспортов. Подробнее о том, смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам, читайте на РБК-Украина.

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