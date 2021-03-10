Турпоездки в Европу для украинцев пока закрыты. Критерии для попадания в "зеленый список"

В Еврокомиссии рассказали о критериях попадания страны в "зеленый список" ЕС. На данный момент туристические поездки в Европу для украинцев закрыты.
Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе ЕК.
В ведомстве отметили, что государства-члены ЕС в настоящее время применяют временные ограничения на поездки, не являющиеся необходимыми, из большинства стран за пределами Евросоюза, в том числе из Украины.
"Совет пересматривает список стран, из которых возможны поездки, каждые 2 недели и, при необходимости, обновляет его на основе оценки состояния общественного здоровья", - сообщили в ЕК.
Это делается на основе недавно обновленных критериев, отражающих последние научные рекомендации.
"Обновленные критерии включают частоту уведомления о случаях, тенденцию появления новых случаев, частоту тестирования, процент положительности тестов, а также выявление вариантов, вызывающих озабоченность. Государства-члены ЕС также могут учитывать то, как страна в целом противодействует COVID-19", - пояснили в комиссии.
Напомним, ЕК сейчас работает над юридическим предложением, касающимся цифровых "зеленых" сертификатов вакцинации от коронавируса. Однако возможность путешествий пока не обсуждают.
В Европе активно готовятся к запуску ковид-паспортов. Подробнее о том, смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам, читайте на РБК-Украина.