Турпоїздки в Європу для українців поки закриті. Критерії для потрапляння у "зелений список"

У Єврокомісії розповіли про критерії попадання країни в "зелений список" ЄС. На даний момент туристичні поїздки в Європу для українців закриті.
Про це РБК-Україна розповіли в прес-службі ЄК.
У відомстві зазначили, що держави-члени ЄС зараз застосовують тимчасові обмеження на поїздки, які не є необхідними, з більшості країн за межами Євросоюзу, в тому числі з України.
"Рада переглядає список країн, з яких можливі поїздки, кожні 2 тижні та, при необхідності, оновлює його на основі оцінки стану громадського здоров'я", - повідомили в ЄК.
Це робиться на основі нещодавно оновлених критеріїв, що відображають останні наукові рекомендації.
"Оновлені критерії включають частоту повідомлення про випадки, тенденцію появи нових випадків, частоту тестування, відсоток позитивності тестів, а також виявлення варіантів, що викликають стурбованість. Держави-члени ЄС також можуть враховувати те, як країна в цілому протидіє COVID-19", - пояснили в комісії.
Нагадаємо, ЄК зараз працює над юридичним пропозицією, що стосується цифрових "зелених" сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Однак можливість подорожей поки не обговорюють.
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