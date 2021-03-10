Турпоїздки в Європу для українців поки закриті. Критерії для потрапляння у "зелений список"

У відомстві зазначили, що держави-члени ЄС зараз застосовують тимчасові обмеження на поїздки, які не є необхідними, з більшості країн за межами Євросоюзу, в тому числі з України.

"Рада переглядає список країн, з яких можливі поїздки, кожні 2 тижні та, при необхідності, оновлює його на основі оцінки стану громадського здоров'я", - повідомили в ЄК.

Це робиться на основі нещодавно оновлених критеріїв, що відображають останні наукові рекомендації.

"Оновлені критерії включають частоту повідомлення про випадки, тенденцію появи нових випадків, частоту тестування, відсоток позитивності тестів, а також виявлення варіантів, що викликають стурбованість. Держави-члени ЄС також можуть враховувати те, як країна в цілому протидіє COVID-19", - пояснили в комісії.