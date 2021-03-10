ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Турпоездки в Европу для украинцев пока закрыты. Критерии для попадания в "зеленый список"

Новина українською → Евросоюз, Среда 10 марта 2021 14:10
Турпоездки в Европу для украинцев пока закрыты. Критерии для попадания в "зеленый список" Фото: чемодан (freepik.com)
Автор: Милан Лелич, Юлия Струк

В Еврокомиссии рассказали о критериях попадания страны в "зеленый список" ЕС. На данный момент туристические поездки в Европу для украинцев закрыты.

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе ЕК.

В ведомстве отметили, что государства-члены ЕС в настоящее время применяют временные ограничения на поездки, не являющиеся необходимыми, из большинства стран за пределами Евросоюза, в том числе из Украины.

"Совет пересматривает список стран, из которых возможны поездки, каждые 2 недели и, при необходимости, обновляет его на основе оценки состояния общественного здоровья", - сообщили в ЕК.

Это делается на основе недавно обновленных критериев, отражающих последние научные рекомендации.

"Обновленные критерии включают частоту уведомления о случаях, тенденцию появления новых случаев, частоту тестирования, процент положительности тестов, а также выявление вариантов, вызывающих озабоченность. Государства-члены ЕС также могут учитывать то, как страна в целом противодействует COVID-19", - пояснили в комиссии.

Напомним, ЕК сейчас работает над юридическим предложением, касающимся цифровых "зеленых" сертификатов вакцинации от коронавируса. Однако возможность путешествий пока не обсуждают.

В Европе активно готовятся к запуску ковид-паспортов. Подробнее о том, смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам, читайте на РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Еврокомиссия туризм Коронавирус
NEWS
Медведчука допросили по поводу его переговоров с Сурковым
Медведчука допросили по поводу его переговоров с Сурковым
DAILY
Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам