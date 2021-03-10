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Турпоїздки в Європу для українців поки закриті. Критерії для потрапляння у "зелений список"

Новость на русском → Євросоюз, Середа 10 березня 2021 14:10
Турпоїздки в Європу для українців поки закриті. Критерії для потрапляння у "зелений список" Фото: валіза (freepik.com)
Автор: Мілан Лєліч, Юлія Струк

У Єврокомісії розповіли про критерії попадання країни в "зелений список" ЄС. На даний момент туристичні поїздки в Європу для українців закриті.

Про це РБК-Україна розповіли в прес-службі ЄК.

У відомстві зазначили, що держави-члени ЄС зараз застосовують тимчасові обмеження на поїздки, які не є необхідними, з більшості країн за межами Євросоюзу, в тому числі з України.

"Рада переглядає список країн, з яких можливі поїздки, кожні 2 тижні та, при необхідності, оновлює його на основі оцінки стану громадського здоров'я", - повідомили в ЄК.

Це робиться на основі нещодавно оновлених критеріїв, що відображають останні наукові рекомендації.

"Оновлені критерії включають частоту повідомлення про випадки, тенденцію появи нових випадків, частоту тестування, відсоток позитивності тестів, а також виявлення варіантів, що викликають стурбованість. Держави-члени ЄС також можуть враховувати те, як країна в цілому протидіє COVID-19", - пояснили в комісії.

Нагадаємо, ЄК зараз працює над юридичним пропозицією, що стосується цифрових "зелених" сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Однак можливість подорожей поки не обговорюють.

У Європі активно готуються до запуску ковід-паспортів. Детальніше про те, чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортам, читайте на РБК-Україна.

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