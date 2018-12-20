Новогодний тур: куда поедут отдыхать украинцы на праздники

Украинцы планируют отдыхать зимой в теплых странах (pixabay)

Украинцы продолжают активно интересоваться отдыхом как внутри Украины, так и за границей. Мало того, на предстоящие новогодне-рождественские праздники места на многих рейсах уже распроданы. Правда, туроператоры смогли бы реализовать еще больше туров, если бы в стране не было введено военное положение. В ситуации разбиралось РБК-Украина.

Традиционный курорт

В этом году украинцы решили не менять своих привычек. Поэтому больше всего туров продается в Египет. В частности, директор турагентства Tour Planet Гульнара Мамедова говорит, что во время декабрьско-январских праздников наибольшим спросом среди украинских туристов будет пользоваться Египет, в первую очередь, регион Шарм-эль-Шейха. "На этом курорте расположены безветренные бухты, поэтому туристы спрашивают в первую очередь отели в этом месте. В то же время спрос на отдых в Хургаде не так высок, поскольку в это время года здесь ветрено", - объясняет она.

В целом же, по словам Гульнары Мамедовой, отдых в Египте пользуются наибольшим спросом среди украинцев из-за низких цен на туры и небольшого по времени перелета. "В другие страны, которые предлагают в это время года для украинцев пляжный вид отдыха, туры стоят дороже. Кроме того, лететь туда значительно дольше", - говорит она.

Ее слова подтверждают и другие представители турбизнеса. Исполнительный директор "Украинской ассоциации туристических агентств" Павел Григораш говорит, что на время предстоящих праздников со стороны украинских туристов в сегменте организованных туров с огромным отрывом будет лидировать Египет. "Причины просты и банальны: большое количество предложений, обширная чартерная программа и жесткие блоки мест на рейсах, которые туроператоры должны будут обязательно продать. Как следствие, приводит к низким ценам", - говорит он.

По словам директора турагентства Tabu Tour Максима Циркеля, туры в Египет на надвигающиеся праздники значительно подешевели. "Скорее всего, это произошло из-за большого числа чартерных рейсов в этом году в данную страну, - говорит он. - На праздники по направлению Египта будут лететь десятки бортов ежедневно и бесконечно. По сравнению с прошлогодними праздниками, число чартеров увеличилось на четыре-восемь в сутки".

Поэтому, по словам Максима Циркеля, чтобы заполнить такой объем кресел операторы снижают цены. "Если у них выйдет все продать, то абсолютно рекордное число украинцев в истории встретят Новый год в Египте", - считает он.

Но ситуация может поменяться после праздников. Вполне возможно, по мнению Гульнары Мамедовой, что после Нового года цены на туры в Египет повысятся, так как ожидается, что Россия восстановит чартерные рейсы на египетские курорты.

Не только Египет

Кроме Египта, по мнению Павла Григораша, спросом со стороны украинцы будут пользоваться туры в ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланку. А Гульнара Мамедова считает, что те туристы, которые любят пляжный отдых и откажутся от Египта, поедут в Таиланд, Шри-Ланку или в Доминикану.

Но здесь украинцы могут столкнуться с проблемой отсутствия туров. Максим Циркель говорит, что в этом году спрос на праздничные туры, которые выполняются на дальнемагистральных рейсах, фантастический. "Практически все места на чартерах в Таиланд, Шри-Ланку и индийские Гоа были проданы еще в середине ноября. Поэтому все чаще мы вынуждены констатировать отсутствие мест на Новый год по таким основным направлениям, - рассказывает он. - Последние несколько заказов мы переформатировали под индивидуальные туры. Просто брали туристам места на регулярные рейсы и бронировали отели. Это выходило дешевле пакетных предложений".

Правда, украинцы интересуются не только пляжами. "Также украинцы отправляются на горнолыжный отдых, к примеру, в Австрию, Италию, но гораздо меньше", - отмечает Гульнара Мамедова.

Павел Григораш также отмечает, что горнолыжный отдых не пользуется таким высоким спросом, как пляжный. "Горнолыжные туры в Австрию только на пятом месте по популярности. Частично это можно объяснить и тем, что фанаты горнолыжки зачастую ездят в одни и те же отели, которые бронируют напрямую", - объясняет он.

Кроме пляжного и горнолыжного видов отдыха, украинцы продолжают интересоваться экскурсиями. Павел Григораш говорит, что в сегменте организованного туризма отдельную нишу занимают экскурсионные автобусные туры, которые также популярны среди украинцев в это время года. "Наибольшим спросом пользуются страны ближнего зарубежья, зачастую несколько стран в одном туре: Чехия, Польша, Венгрия, Австрия, Германия", - говорит он.

Цены и военное положение

Но не все так безоблачно с турами за границу как это может показаться на первый взгляд. В целом Гульнара Мамедова считает, что во время приближающихся праздников не ожидается снижения цен. "Из-за девальвации гривны цены на туры по массовым направлениям за границу, которые просчитываются в долларах или евро, подорожали примерно на 15%, - говорит она. – Вместе с тем, со стороны украинцев по-прежнему пользуются наибольшим спросом самые экономные туры".

При этом, по словам Павла Григораша, цены на отдых в Европе могут колебаться в ту или иную стороны в зависимости от стоимости переезда или перелета. "Если заранее удается поймать дешевый перелет, то это существенно отражается на стоимости всего пакетного тура", - рассказывает он.

Помимо цен, на турбизнесе негативно сказалось введение военного положения. По словам директора сети турагентств "Поехали с нами" Олега Кулика, в этом году в начале декабря спрос на туры на новогодне-рождественские праздники просел примерно на 30-40% по сравнению с продажами в ноябре. "Это касается туров по всем направлениям. Снижение спроса вызвано опасениями со стороны наших граждан из-за введения военного положения", - объясняет он.

Олег Кулик предполагает, что к концу декабря спрос на туры все-таки активизируется. "Но все равно до отмены военного положения часть населения не сможет поехать на отдых заграницу. В первую очередь, побоятся ехать украинцы, которые в условиях нестабильной ситуации в стране предпочитают не ездить на отдых в другие страны", - говорит он.

Кроме того, по словам Олега Кулика, есть категории граждан, которым запрещено или нежелательно покидать Украину во время военного положения - военнослужащие, в том числе которые находятся в резерве, работники силовых ведомств, некоторые врачи.

Также не смогут воспользоваться услугами украинских туркомпаний граждане России, некоторым из них после введения военного положения запрещен въезд в Украину, говорит Олег Кулик. "Не секрет, что многие россияне ездили через Украину на отдых в Египет, куда сейчас не летают российские авиакомпании, - рассказывает он. - Кроме того, не рискуют вылететь на отдых заграницу граждане России, которые по тем или иным причинам сейчас на законных основаниях проживают в Украине, например, с супругами-гражданами Украины. Есть риск того, что на обратном пути таких россиян не пустят в Украину".

Карпаты остаются

Украинцы, которые не смогут поехать на отдых за границу, смогут провести праздники на отечественных курортах. Директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук говорит, что на новогодне-рождественские праздники места в украинских отелях и других местах отдыха бронируются и продаются хорошо. "Но пока что непонятно как они будут заполнены в действительности ввиду того, то УЗ продает билеты на свои поезда с перебоями. Непонятно, кто из украинцев сможет доехать до забронированных отелей", - объясняет он.

Павел Григораш говорит, что туристы, которые отдыхают внутри Украины, в частности, в Карпатах, Одессе и так далее, в большинстве своем бронируют переезд и проживание самостоятельно, не обращаясь в туристические компании.

По словам Владимира Царука, на сегодня на первом месте по популярности для отдыха в Украине на надвигающиеся праздники будет западная часть страны, в первую очередь, Закарпатье и Львов. "Сюда больше всего будет ехать путешественников. Кроме того, спросом пользуется Буковель, - говорит Владимир Царук. - Остальные направления будут пользоваться меньшим спросом".

Из-за высокого спроса цены на отдых в украинских отелях во время новогодне-рождественских праздников увеличиваются по сравнению с другими датами на 30-40%, рассказывает Владимир Царук. "При этом по сравнению с прошлогодними праздниками в этом году проживание подорожало в среднем на 10-15%. Причины – повышение расценок на коммунальные услуги, продукты питания и так далее. Выше нет возможности повышать, поскольку цены на праздники и так будут высокими, - говорит он. - А вот после этого они снизятся примерно в два-два с половиной раза".