Туроператор сообщил об отмене авиарейса из Италии в Одессу

В Join Up! сообщили о переносе рейсов YanAir из Одессы в Римини и обратно

В туристической компании Join Up! сообщили о переносе на 2 августа рейсов авиакомпании YanAir из Одессы в Римини и обратно. Об этом говорится в сообщении туроператора.

Сообщается, что рейсы ANR5991 по маршруту Одесса-Римини (Италия) и ANR5992 Римини-Одесса, которые были запланированы к вылету 1 августа в 08:00 и 10:35 соответственно, перенесли на 2 августа.

Как сообщила авиакомпания YanAir, рейс не осуществлен по техническим причинам.

Кроме того, указано, что всем туристам рейса ANR5992 туроператор предоставил проживания с питанием в отелях на курортах Римини и Риччоне. В Одессе туристам рейса ANR5991 из других городов авиакомпания YanAir обеспечит проживание в отелях и питание до момента вылета.

Также туристам будет предоставлена ​​компенсация за недоиспользованное время отдыха.

Напомним, ранее Международный аэропорт "Львов" предупредил об отмене рейсов авиакомпании Ernest из Милана. По данным, полученным от авиаперевозчика, рейс №EG223 Милан Бергамо-Львов отменен (плановый прилет 11:00).

Пассажирам, которые должны были прибыть этим рейсом во Львов, предоставили трансфер в отель в городе Мальпенса и обеспечили горячим питанием на время ожидания рейса.