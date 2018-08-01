Туроператор сообщил об отмене авиарейса из Италии в Одессу
В Join Up! сообщили о переносе рейсов YanAir из Одессы в Римини и обратно
В туристической компании Join Up! сообщили о переносе на 2 августа рейсов авиакомпании YanAir из Одессы в Римини и обратно. Об этом говорится в сообщении туроператора.
Сообщается, что рейсы ANR5991 по маршруту Одесса-Римини (Италия) и ANR5992 Римини-Одесса, которые были запланированы к вылету 1 августа в 08:00 и 10:35 соответственно, перенесли на 2 августа.
Как сообщила авиакомпания YanAir, рейс не осуществлен по техническим причинам.
Кроме того, указано, что всем туристам рейса ANR5992 туроператор предоставил проживания с питанием в отелях на курортах Римини и Риччоне. В Одессе туристам рейса ANR5991 из других городов авиакомпания YanAir обеспечит проживание в отелях и питание до момента вылета.
Также туристам будет предоставлена компенсация за недоиспользованное время отдыха.
Напомним, ранее Международный аэропорт "Львов" предупредил об отмене рейсов авиакомпании Ernest из Милана. По данным, полученным от авиаперевозчика, рейс №EG223 Милан Бергамо-Львов отменен (плановый прилет 11:00).
Пассажирам, которые должны были прибыть этим рейсом во Львов, предоставили трансфер в отель в городе Мальпенса и обеспечили горячим питанием на время ожидания рейса.