Туроператор повідомив про скасування авіарейсу з Італії в Одесу

У Join Up! повідомили про перенесення рейсів YanAir з Одеси в Ріміні і назад

В туристичній компанії Join Up! повідомили про перенесення рейсів авіакомпанії YanAir з Одеси в Ріміні і назад. Про це йдеться в повідомленні туроператора.

Повідомляється, що рейси ANR5991 за маршрутом Одеса-Ріміні (Італія) і ANR5992 Ріміні-Одеса, які були заплановані до вильоту 1 серпня до 08:00 і 10:35 відповідно, перенесли на 2 серпня.

Як повідомила авіакомпанія YanAir, рейс не здійснено з технічних причин.

Крім того, зазначено, що всім туристам рейсу ANR5992 туроператор надав проживання з харчуванням в готелях на курортах Ріміні і Річчоне. В Одесі туристам рейсу ANR5991 з інших міст авіакомпанія YanAir забезпечить проживання в готелях та харчування до моменту вильоту.

Також туристам буде надана компенсація за недовикористаний час відпочинку.

Нагадаємо, раніше Міжнародний аеропорт "Львів" попередив про скасування рейсів авіакомпанії Ernest з Мілана. За даними, отриманими від авіаперевізника, рейс №EG223 Мілан Бергамо-Львів скасований (плановий приліт 11:00).

Пасажирам, які повинні були прибути цим рейсом до Львова, надали трансфер в готель в місті Мальпенса та забезпечили гарячим харчуванням на час очікування рейсу.