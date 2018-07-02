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Интервью

Ситуация с задержками чартерных рейсов туроператоров близка к критической, - эксперт

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 11:31
Фото: Максим Циркель (facebook.com tabu.ua)
Фото: Максим Циркель (facebook.com tabu.ua)

Задержка рейсов касается всех направлений

Ситуация с задержками чартерных рейсов туроператоров близка к критической. Об этом заявил директор турагентства Tabu Tour Максим Циркель, говорится в статье РБК-Украина "Море в аэропорту: почему украинцы не могут вылететь на отдых".

Так, по словам Циркеля, ситуация с задержками чартерных рейсов туроператоров на данный момент близка к критической.

"Увы мы столкнулись с полным равнодушием со стороны туроператоров. Наши туристы вылетают с огромными задержками. Это касается всех направлений: Испания, Турция и так далее. Бывают задержки до суток. Туристов, которые не могут вылететь назад, поддерживают и расселяют в отели. А вот тех, кто не может вылететь из городов Украины, просто держат в аэропортах в неведении. Часто мы не можем связаться с представителями туроператоров часами", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 1 июля 2018 года, из аэропорта "Киев" не могли вылететь примерно 1 тыс. людей.

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Теги публикации: туроператор, авиаперевозки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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