Турнір претендентів 2024 виграв Гукеш. Він увійшов в історію

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Chess та ESPN .

Кілька годин тому юний вундеркінд з Індії Доммараджу Гукеш зіграв унічию з Хікару Накамурою, забезпечивши собі перемогу на Турнірі претендентів 2024 року.

17-річний Гукеш увійшов в історію шахів, ставши наймолодшим переможцем FIDE Candidates.

"Зараз я в основному просто радий перемозі на турнірі - мене не дуже хвилює "наймолодший" і всі ці рекорди, але ви знаєте, це приємно чути", - сказав він.