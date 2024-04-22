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Турнір претендентів 2024 виграв Гукеш. Він увійшов в історію

Понеділок 22 квітня 2024 07:53
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Турнір претендентів 2024 виграв Гукеш. Він увійшов в історію Ілюстративне фото (wikmedia.org)
Автор: Вадим Ребрина

17-річний шахіст з Індії Доммараджу Гукеш несподівано виграв престижний Турнір претендентів 2024.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Chess та ESPN.

Кілька годин тому юний вундеркінд з Індії Доммараджу Гукеш зіграв унічию з Хікару Накамурою, забезпечивши собі перемогу на Турнірі претендентів 2024 року.

17-річний Гукеш увійшов в історію шахів, ставши наймолодшим переможцем FIDE Candidates.

"Зараз я в основному просто радий перемозі на турнірі - мене не дуже хвилює "наймолодший" і всі ці рекорди, але ви знаєте, це приємно чути", - сказав він.

Турнір претендентів 2024 виграв Гукеш. Він увійшов в історію

Нагадаємо, українець Ігор Самуненков став наймолодшим шахістом планети з гросмейстерським титулом.

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