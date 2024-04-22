Турнир претендентов 2024 выиграл Гукеш. Он вошел в историю

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Chess и ESPN .

Несколько часов назад юный вундеркинд из Индии Доммарадж Гукеш сыграл вничью с Хикару Накамурой, обеспечив себе победу на Турнире претендентов 2024 года.

17-летний Гукеш вошел в историю шахмат, став самым молодым победителем FIDE Candidates.

"Сейчас я в основном просто рад победе на турнире - меня не очень волнует "самый молодой" и все эти рекорды, но вы знаете, это приятно слышать", - сказал он.