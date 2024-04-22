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Турнир претендентов 2024 выиграл Гукеш. Он вошел в историю

Понедельник 22 апреля 2024 07:53
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Турнир претендентов 2024 выиграл Гукеш. Он вошел в историю Иллюстративное фото (wikmedia.org)
Автор: Вадим Ребрина

17-летний шахматист из Индии Доммарадж Гукеш неожиданно выиграл престижный Турнир претендентов 2024 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Chess и ESPN.

Несколько часов назад юный вундеркинд из Индии Доммарадж Гукеш сыграл вничью с Хикару Накамурой, обеспечив себе победу на Турнире претендентов 2024 года.

17-летний Гукеш вошел в историю шахмат, став самым молодым победителем FIDE Candidates.

"Сейчас я в основном просто рад победе на турнире - меня не очень волнует "самый молодой" и все эти рекорды, но вы знаете, это приятно слышать", - сказал он.

Турнир претендентов 2024 выиграл Гукеш. Он вошел в историю

Напомним, украинец Игорь Самуненков стал самым молодым шахматистом планеты с гроссмейстерским титулом.

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