Турлов очолив ФІДЕ: у Росії святкують, генпрокуратура відмовилася від позову

Чому росіяни зраділи обранню Турлова главою ФІДЕ

Турлов переміг на виборах президента ФІДЕ, які відбулися 26 вересня в Самарканді. У другому турі 38-річний підприємець отримав 110 голосів делегатів національних федерацій, тоді як його суперник - 85. Він став восьмим очільником Міжнародної шахової федерації.

Перемогу Турлова з великим ентузіазмом сприйняли представники російської шахової спільноти. Президент Федерації шахів Росії Андрій Філатов привітав новообраного керівника та висловив сподівання на "відновлення атмосфери єдності" й забезпечення рівних можливостей для спортсменів.

Схвально про результати виборів відгукнувся й попередник Турлова Аркадій Дворкович, який очолював ФІДЕ з 2018 року.

До слова, одним з представників Росії в керівництві федерації став колишній міністр спорту РФ Павло Колобков, якого обрали віцепрезидентом. Таким чином, російські представники зберігають присутність у керівних структурах міжнародної шахової організації.

Генпрокуратура РФ відмовилася від позову проти Турлова

Генеральна прокуратура Росії відмовилася від позову про конфіскацію активів Турлова та пов’язаних із ним компаній. 15 жовтня Тверський районний суд Москви припинив провадження у справі. Причини відмови прокуратури публічно не пояснили.

Позов надійшов до суду наприкінці вересня, а на початку жовтня стало відомо, що прокуратура вимагає передати державі майно та активи Турлова, Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd., W-Empirical Holding Corp. і бізнес-партнера підприємця Аркадія Щукіна. За даними "Інтерфаксу", йшлося про активи на сотні мільйонів доларів.

14 жовтня заступник генерального прокурора РФ Ігор Ткачов подав заяву про відмову від позовних вимог. У суді представник прокуратури не зміг пояснити причини такого рішення.

Збіг у часі між обранням Турлова президентом ФІДЕ та відмовою Генпрокуратури РФ від позову породжує запитання щодо можливого зв’язку між цими подіями.



У Росії розраховують, що нове керівництво федерації сприятиме відновленню позицій російських шахістів у міжнародному спорті.

Водночас підстав стверджувати, що Турлов уже продемонстрував лояльність до Москви або що відмова від позову була частиною домовленостей, наразі немає.

Нагадаємо, що Турлов заснував фінансову групу Freedom Holding Corp., яка зареєстрована у США та торгується на біржі Nasdaq.

Компанія починала розвивати брокерський бізнес у Росії, однак у 2022 році оголосила про вихід із російського ринку.

У лютому 2023 року продаж російських дочірніх структур було завершено. Сам Турлов у 2022 році відмовився від російського громадянства та отримав громадянство Казахстану.