Скандал у ФІДЕ: у одного з кандидатів знайшли мільярдний бізнес у Росії

Кандидат на посаду президента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) Вадим Розенштейн опинився в центрі репутаційного скандалу через його бізнес-зв’язки з Росією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на розслідування видання УНІАН.

Хто претендує на посаду президента ФІДЕ

Вибори президента ФІДЕ відбудуться 26 вересня у Самарканді. За посаду змагатимуться троє кандидатів: німецькі підприємці Ян-Генрік Бюттнер та Вадим Розенштейн, а також президент Федерації шахів Казахстану Тимур Турлов.

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Ян-Генрік Бюттнер прийшов у шахову політику з приватного бізнесу. Він є співзасновником Freestyle Chess разом із Магнусом Карлсеном та одним із помітних приватних інвесторів у професійні шахи. У своїй програмі Бюттнер робить акцент на посиленні національних федерацій та розвитку комерційної складової ФІДЕ.

Водночас Німецька шахова федерація заявила, що Бюттнер не звертався до неї щодо своєї кандидатури, а отже, федерація його не підтримує.

Сам кандидат наголошує, що ФІДЕ не повинна перетворюватися на політичну організацію, але водночас має дотримуватися міжнародних правил і законів.

Ще один кандидат це Тимур Турлов. Україна у 2022 році запровадила проти нього санкції, однак після початку повномасштабного вторгнення він та заснована ним Freedom Holding Corp. надали Україні значну допомогу.

За даними NV, Турлов передав 1 млрд тенге, що на той час становило близько 100 млн грн, на гуманітарну допомогу Україні. Ще понад 31 млн гривень він передав казахстанським благодійним фондам.

Freedom Holding, своєю чергою, виділив 2,35 млн євро на Help Ukraine Center, 600 тис. євро - на медичне обладнання для дитячих лікарень, а через UNITED24 - 2 млн євро на реанімобілі для прифронтових областей.

Компанія також фінансувала облаштування укриттів, відновлення водопостачання в Миколаєві та створення реабілітаційного центру Superhumans.

Ці дані підтверджувалися і публікацією Цензор.НЕТ за 2023 рік. Журналісти зарахували Турлова до найбільших приватних благодійників України серед бізнесменів Казахстану, оцінивши сукупну допомогу в 5,5 млн доларів.

Водночас діяльність Турлова та Freedom Holding у контексті Росії також ставала предметом критики. Зокрема, компанію звинувачували у продовженні роботи з російськими клієнтами. У Freedom Holding ці звинувачення заперечували.

Найбільше питань наразі виникає щодо Вадима Розенштейна, який позиціонує себе як кандидат із жорсткою позицією щодо Росії.

У коментарі Deutsche Welle Розенштейн заявляв, що з 2022 року більше не веде бізнесу з РФ. Водночас, за даними ЗМІ, російські реєстри свідчать, що компанії, пов’язані з підприємцем та його родиною, продовжують працювати в РФ.

Зокрема ТОВ "ВР Рус" є діючою російською компанією. За даними російських реєстрів, її виручка зросла зі 113 млн рублів у 2023 році до 1,6 млрд рублів у 2025 році, а за останні три роки компанія сплатила до російського бюджету понад 400 млн рублів податків.

Російська компанія "2Р Інтегра", яка безпосередньо пов’язана з родиною кандидата на посаду очільника ФІДЕ, також продовжує активну діяльність на території країни-агресорки.

Згідно з інформацією з офіційних реєстрів РФ, фірма є діючою, а посаду генерального директора та власника обіймає Михайло Розенштейн. За підсумками 2025 року виручка підприємства сягнула близько 2,1 млрд рублів. При цьому до російського бюджету у вигляді податків компанія перерахувала 551 млн рублів.

У розслідуванні УНІАН зазначається, що після початку повномасштабної війни виручка "2Р Інтегри" зросла приблизно у 40 разів, а на сайті компанії рекламувались послуги з постачання промислового обладнання та електроніки до Росії в обхід антиросійських санкцій. Зокрема, йшлося про постачання до РФ силових кабелів індійського виробника, які можуть використовуватися у ВПК.

Що може вплинути на вибори

Вибори президента ФІДЕ цього року відбуватимуться не лише навколо програм розвитку шахів. Для делегатів важливими можуть стати також бізнес-зв’язки кандидатів, їхня позиція щодо Росії та України, а також ставлення до міжнародних санкцій.

У кожного з трьох претендентів є власний бекграунд і питання, які можуть вплинути на рішення виборців.