Росія хоче визнати главу ФІДЕ екстремістом через допомогу Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Радіо Свобода".

Серед можливих підстав видання називає фінансування Тимуром Турловим і Freedom Holding допомоги Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Що кажуть у Freedom Holding

"Генпрокуратура подала цивільний позов до холдингу та низки інших компаній. Ми поки що не розуміємо суті цього позову та його коректності. Будемо вивчати це питання. Не бачимо жодних суттєвих ризиків для діяльності холдингу. Активів у Росії у нас немає, сам холдинг не здійснює діяльності в РФ", - повідомили в компанії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та посилення санкційних ризиків Freedom Holding вирішила відокремити російські активи від закордонного бізнесу. Покупцем російського бізнесу став Максим Повалишин.

У жовтні 2022 року сторони оголосили про угоду щодо продажу йому 100% російської інвестиційної компанії та банку приблизно за 140 млн доларів. Після завершення угоди російські структури змінили назви на "Цифра банк" та "Цифра брокер".

Зазначимо, що за інформацією казахстанських ЗМІ, які наводять дані документа, направленого до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США, Турлов пожертвував Україні 2,5 млн доларів як гуманітарну допомогу. Ще 3 млн доларів Україна отримала від Freedom Holding Corp.

Додамо, що позов Генпрокуратури РФ став публічним через кілька днів після обрання Тимура Турлова президентом Міжнародної шахової федерації. Він отримав цю посаду 26 вересня.

У другому турі Турлов набрав 110 голосів проти 85 у Вадима Розенштайна та замінив на посаді представника Росії Аркадія Дворковича.

Незабаром після цього віце-президентом ФІДЕ став радник президента України Михайло Подоляк.