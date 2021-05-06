В Туркменистане ветераны оплатят свои подарки, которые вручит президент

Указано, что деньги у ветеранов-тыловиков собрали в Фарапском районе Лебапской области на востоке страны.

При этом практика сбора средств продолжается второй год подряд. Официальная цель сбора не называется.

Подчеркивается, что подарки для вручения ветеранам не оправдывают размер собранных средств, поскольку половину взноса власть удерживает на другие нужды, какие именно - не уточняется. В прошлом году ветераны были вынуждены оплачивать из своего кармана государственные награды.

Кроме того, информация о количестве ветеранов в стране недоступна.

Статус "ветеранов Великой Отечественной войны и тыла" в стране прописан в местном законодательстве. Правила предусматривают, что почти никто из ветеранов тыла не может быть моложе 90 лет, войны - моложе 94.