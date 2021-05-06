У Туркменистані ветерани оплатять свої подарунки, які вручить президент

Вказано, що гроші у ветеранів-тиловиків зібрали в Фарапському районі Лебапської області на сході країни.

При цьому практика збору коштів триває другий рік поспіль. Офіційна мета збору не називається.

Підкреслюється, що подарунки для вручення ветеранам не виправдовують розмір зібраних коштів, бо половину внеску влада утримує на інші потреби, які саме - не уточнюють. Минулого року ветерани були змушені оплачувати зі своєї кишені державні нагороди.

Крім того, інформація про кількість ветеранів у країні недоступна.

Статус "ветеранів Великої Вітчизняної війни і тилу" в країні прописаний у місцевому законодавстві. Правила передбачають, що майже ніхто з ветеранів тилу не може бути молодшим за 90 років, війни - молодшим за 94.