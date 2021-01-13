В Туркменистане хлеб продают по справке: с долгом по коммуналке не выдают

Фото: хлеб (РБК-Украина)

В Туркменистане на территории Марыйского велеята в государственных магазинах продажа хлеба осуществляется только по справкам, которые подтверждают количество членов семьи. При этом справку не выдают, если у граждан имеет задолженность по оплате коммунальных услуг.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что справки выдаются в местных домуправлениях.

"Для выдачи этих справок домоуправления требуют от жителей предоставить квитанции об оплате газа, воды и электричества. Но перед тем, как отправиться за квитанциями в учреждения по обеспечению газом, водой и электричеством, необходимо получить справку о месте жительства в домоуправлении", - сообщает издание.

Местные жители сообщают, что для получения справки также приходится давать взятки чиновникам. При этом необходимо присутствие всех совершеннолетних членов семьи, а в случае долга по коммуналке справку отказываются выдавать.

Ранее РБК-Украина писало, что в Туркменистане весной 2020 года запрещали использовать слово "коронавирус". В такой способ власти пытались скрыть информацию о пандемии.

Также сообщалось, что Украина планирует углублять экономические и политические отношения с Туркменистаном.