В Туркменистане потушат газовый кратер, горящий более 50 лет. Такое решение было принято в связи с тем, что его горение негативно сказывается на экологии и на здоровье проживающих рядом людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Turkmenportal .

"Найти решение по тушению горящего газового кратера в Дарвазе дал президент Гурбангулы Бердымухамедов на состоявшемся сегодня заседании правительства", - пишет издание.

Как отметил глава государства, уже много лет в этой местности сгорает огромное количество газа. Данное обстоятельство негативно сказывается на экологии и на здоровье проживающих рядом людей. Также расходуется природный газ, от которого можно получить значительную прибыль для обеспечения благополучия народа.

"В этой связи вице-премьеру Шахыму Абдрахманову, курирующему топливно-энергетический комплекс, дано указание привлечь ученых, а при необходимости и зарубежных специалистов, чтобы найти решение данной проблемы", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что вопрос о закрытии кратера впервые поднимался президентом Туркменистана в 2010 году.

Газовый кратер "Врата ада"

Горящий газовый кратер в городке Дарваза, называемый в народе "Врата ада", расположенный в центре пустыни Каракумы, примерно в 260 километрах к северу от Ашхабада, является туркменской достопримечательностью, привлекающей внимание ученых и туристов.

В 1971 году советские геологи обнаружили в этой местности скопление природного газа, и пробурив скважину, вызвали обвал - верхние слои почвы просто обвалились в подземную пещеру, открыв большую дыру, наполненную газом. Чтобы избежать отравления газом людей и скота, геологи решили поджечь его, полагая, что со временем огонь утихнет. Но вырывающиеся из-под земли природные газы продолжают гореть до сих пор. Диаметр газовой дыры - 60 метров, глубина - около 20 метров.