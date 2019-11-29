Turkish Airlines возобновляют полеты в Одессу

Фото: самолет Turkish Airlines (facebook.com/turkishairlines)

Рейсы начнут выполнять с завтрашнего дня

Завтра, 30 ноября, авиакомпания Turkish Airlines возобновит рейсы по маршруту Стамбул - Одесса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий (ЦТС).

Отмечается, что согласно сообщению перевозчика, рейсы будут выполняться в соответствии с ранее утвержденным зимним расписанием.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines отменила все рейсы в Одессу до 1 декабря после аварии в одесском аэропорту.

Напомним, 21 ноября в международном аэропорту "Одесса" Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время посадки надломил стойку переднего шасси. Из самолета были эвакуированы 136 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

Сам Boeing 737, который получил серьезные повреждения носовой части, скорее всего не подлежит восстановлению. Авиакомпания скорее всего откажется от ремонта и попробует получить страховую компенсацию. В Одессе работали специалисты из Турции, которые изучали вопрос.

Из-за аварии самолета Boeing рейса TK467 авиакомпании Turkish Airlines 22 ноября была приостановлена работа одесского аэропорта и отменены все рейсы.