ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Turkish Airlines відновлюють польоти в Одесу

Новини » Суспільство     29.11.2019 - 18:57
Turkish Airlines відновлюють польоти в Одесу
Фото: літак Turkish Airlines (facebook.com/turkishairlines)

Рейси почнуть виконувати з завтрашнього дня

Завтра, 30 листопада, авіакомпанія Turkish Airlines відновить рейси за маршрутом Стамбул - Одеса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій (ЦТС).

Наголошується, що згідно з повідомленням перевізника, рейси будуть виконуватися згідно з раніше затвердженим зимовим розкладом.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Turkish Airlines скасувала всі рейси в Одесу до 1 грудня після аварії в одеському аеропорту.

Нагадаємо, 21 листопада в міжнародному аеропорту "Одеса" Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines під час посадки надломив стійку переднього шасі. З літака були евакуйовані 136 пасажирів. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Сам Boeing 737, який отримав серйозні пошкодження носової частини, швидше за все, не підлягає відновленню. Авіакомпанія швидше за все відмовиться від ремонту і спробує отримати страхову компенсацію. В Одесі працювали фахівці з Туреччини, які вивчали питання.

З-за аварії літака Boeing рейсу TK467 авіакомпанії Turkish Airlines 22 листопада була припинена робота одеського аеропорту і скасовані всі рейси.

Wizz Air скорочує частоту рейсів з України У Німеччині зіткнулися два винищувачі
Новини України авиа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся