Turkish Airlines у червні планує відновити польоти в 19 країн

Фото: літак Airbus A321-231 авіакомпанії Turkish Airlines (flickr)

До вересня кількість напрямів планують розширити до 99 країн

На тлі пандемії коронавірусу авіакомпанія Turkish Airlines планує відновити польоти в 19 країн з червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У вересні авіаперевізник планує збільшити кількість напрямків до 99 країн. У компанії відзначають, що озвучені плани не є остаточними і можуть бути скориговані в залежності від епідеміологічної ситуації в світі.

У червні авіакомпанія також має намір відновити 60% внутрішніх рейсів.

До пандемії коронавірусу Turkish Airlines літала у 126 країн світу. Минулого року вона перевезла понад 74 млн пасажирів. Після спалаху COVID в компанії призупинили всі міжнародні пасажирські перевезення до 28 травня.

Одним із перших, хто заявив про відновлення міжнародних перельотів на тлі пандемії, був лоукостер Wizz Air. З 1 травня літаки авіакомпанії почали літати за 20 напрямками.

Ще одна бюджетна авіакомпанія, ірландський лоукостер Ryanair, заявив, що до липня здійснить понад 99% запланованих рейсів.

В Україні відновлення міжнародних пасажирських перельотів цього літа поки не планується. Тим не менш, внутрішнє авіасполучення все ж частково запустять.