Турки замість бразильців? Туран прагне залучити у "Шахтар" земляків на космічну суму

Хто у шорт-списку Турана

Туран зацікавлений у підписанні чотирьох виконавців з турецької Суперліги. Йдеться про футболістів атакувальної та середньої лінії: вінгерів Ахмеда Кутуджу та Бариша Їлмаза з "Галатасарая", а також півзахисників Ісмаїла Юксека та Емре Мора з "Фенербахче". Останній провів сезон-2024/25 в оренді під керівництвом Турана в "Еюпспорі".

Найскладнішим завданням для "Шахтаря" може стати трансфер Їлмаза, який перебуває в сфері інтересів кількох клубів АПЛ. Крім того, він отримав можливість у наступному сезоні зіграти в Лізі чемпіонів, куди напряму потрапив "Галатасарай". Натомість "гірники" стартуватимуть у єврокубках із кваліфікації Ліги Європи.

Скільки коштують потенційні новачки

Загальна ринкова вартість потенційних новачків, за оцінкою Transfermarkt, становить близько 39 мільйонів євро:

Бариш Їлмаз – 20 млн

Ісмаїл Юксек – 12 млн

Ахмед Кутуджу – 5,5 млн

Емре Мор – 1,4 млн

Бариш Їлмаз (фото: instagram.com/barisalperyilmaz)

Найдорожчі "гірники" прямо зараз

Нинішній склад "Шахтаря" оцінюється Transfermarkt у 165 мільйонів євро. Найдорожчими є Георгій Судаков (32 млн) та Микола Матвієнко (18 млн). Є вірогідність, що влітку обидва залишать команду.

Далі йдуть: бразильці Кевін і Еліас – по 12 млн. За ними – земляки Аліссон і Марлон Гомес та українець Бондаренко – всі вони коштують по 10 млн кожний.