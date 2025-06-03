Турки вместо бразильцев? Туран стремится привлечь в "Шахтер" земляков на космическую сумму

Кто в шорт-листе Турана

Туран заинтересован в подписании четырех исполнителей из турецкой Суперлиги. Речь идет о футболистах атакующей и средней линии: вингеров Ахмеда Кутуджу и Барыша Йылмаза из "Галатасарая", а также полузащитников Исмаила Юксека и Эмре Мора из "Фенербахче". Последний провел сезон-2024/25 в аренде под руководством Турана в "Эюпспоре".

Самой сложной задачей для "Шахтера" может стать трансфер Йылмаза, который находится в сфере интересов нескольких клубов АПЛ. Кроме того, он получил возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов, куда напрямую попал "Галатасарай". "Горняки" же будут стартовать в еврокубках с квалификации Лиги Европы.

Сколько стоят потенциальные новички

Общая рыночная стоимость потенциальных новичков, по оценке Transfermarkt, составляет около 39 миллионов евро:

Барыш Йылмаз - 20 млн

Исмаил Юксек - 12 млн

Ахмед Кутуджу - 5,5 млн

Эмре Мор - 1,4 млн

Барыш Йылмаз (фото: instagram.com/barisalperyilmaz)

Самые дорогие "горняки" прямо сейчас

Нынешний состав "Шахтера" оценивается Transfermarkt в 165 миллионов евро. Самыми дорогими являются Георгий Судаков (32 млн) и Николай Матвиенко (18 млн). Есть вероятность, что летом оба покинут команду.

Далее идут: бразильцы Кевин и Элиас - по 12 млн. За ними - земляки Алиссон и Марлон Гомес и украинец Бондаренко - все они стоят по 10 млн каждый.