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Туризм в Турцию. Шмыгаль поручил добавить рейсы и открыть новые маршруты

Автор: Юлия Струк

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил активизировать сотрудничество с Турцией в сфере туризма. Планируется расширить морское и авиационное сообщение.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Украинцы входят в список многочисленных туристов в Турции, и география их отдыха постоянно расширяется. Поэтому мы должны рассмотреть возможность расширения сообщения, в том числе организовать дополнительные рейсы на популярные маршруты на выходные, а также открыть сообщение с новыми городами", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, стоит также разработать благоприятные условия для привлечения турецких туристов в Украину.

"Кроме крупных городов, стоит рассмотреть возможность развития направлений к санаторным курортам, которые будут интересны для путешествий всей семьей", - пояснил глава Кабинета министров.

В свою очередь посол Украины в Турции Андрей Сибига добавил, что для турков могут быть интересными выдающиеся украинские города - Каменец-Подольский, Хотин.

"Денис Шмыгаль дал поручение соответствующим ведомствам проработать вопрос о возможности увеличения регулярных и чартерных рейсов между Украиной и Турцией и рассмотреть пути упрощения системы посещения Украины вакцинированными гражданами Турции", - указано в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом особенные условия для украинских туристов и взаимную поддержку стран.

Как писало РБК-Украина, курортный город Бодрум в этом году ожидает троекратный рост количества туристов из Украины. По словам мэра города Ахмета Араса, Бодрум быстро становится популярным местом в Турции для премиального отдыха.

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Новости Украины ТурциятуризмДенис Шмыгаль
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