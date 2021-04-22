Туризм в Турцию. Шмыгаль поручил добавить рейсы и открыть новые маршруты

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил активизировать сотрудничество с Турцией в сфере туризма. Планируется расширить морское и авиационное сообщение.
"Украинцы входят в список многочисленных туристов в Турции, и география их отдыха постоянно расширяется. Поэтому мы должны рассмотреть возможность расширения сообщения, в том числе организовать дополнительные рейсы на популярные маршруты на выходные, а также открыть сообщение с новыми городами", - подчеркнул глава правительства.
По его словам, стоит также разработать благоприятные условия для привлечения турецких туристов в Украину.
"Кроме крупных городов, стоит рассмотреть возможность развития направлений к санаторным курортам, которые будут интересны для путешествий всей семьей", - пояснил глава Кабинета министров.
В свою очередь посол Украины в Турции Андрей Сибига добавил, что для турков могут быть интересными выдающиеся украинские города - Каменец-Подольский, Хотин.
"Денис Шмыгаль дал поручение соответствующим ведомствам проработать вопрос о возможности увеличения регулярных и чартерных рейсов между Украиной и Турцией и рассмотреть пути упрощения системы посещения Украины вакцинированными гражданами Турции", - указано в сообщении.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом особенные условия для украинских туристов и взаимную поддержку стран.
Как писало РБК-Украина, курортный город Бодрум в этом году ожидает троекратный рост количества туристов из Украины. По словам мэра города Ахмета Араса, Бодрум быстро становится популярным местом в Турции для премиального отдыха.