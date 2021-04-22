Туризм в Туреччину. Шмигаль доручив додати рейси і відкрити нові маршрути

"Українці входять до списку найчисельніших туристів у Туреччині, і географія їхнього відпочинку постійно розширюється. Тому ми маємо розглянути можливість розширення сполучення, зокрема організувати додаткові рейси до популярних маршрутів на вихідні, а також відкрити сполучення з новими містами", - підкреслив глава уряду.

За його словами, варто також розробити сприятливі умови для залучення турецьких туристів до України.

"Окрім великих міст, варто розглянути можливість розвитку напрямків до санаторних курортів, які будуть цікаві для подорожей всією родиною", - пояснив очільник Кабінету міністрів.

Своєю чергою посол України в Туреччині Андрій Сибіга додав, що для турків можуть бути цікавими визначні українські міста - Кам’янець-Подільський, Хотин.

"Денис Шмигаль дав доручення відповідним відомствам опрацювати питання можливості збільшення регулярних і чартерних рейсів між Україною і Туреччиною та розглянути шляхи спрощення системи відвідування України вакцинованими громадянами Туреччини", - вказано у повідомленні.