Туризм в Туреччину. Шмигаль доручив додати рейси і відкрити нові маршрути

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив активізувати співробітництво з Туреччиною у сфері туризму. Планується розширити морське і авіаційне сполучення.
Про це повідомляє урядовий портал.
"Українці входять до списку найчисельніших туристів у Туреччині, і географія їхнього відпочинку постійно розширюється. Тому ми маємо розглянути можливість розширення сполучення, зокрема організувати додаткові рейси до популярних маршрутів на вихідні, а також відкрити сполучення з новими містами", - підкреслив глава уряду.
За його словами, варто також розробити сприятливі умови для залучення турецьких туристів до України.
"Окрім великих міст, варто розглянути можливість розвитку напрямків до санаторних курортів, які будуть цікаві для подорожей всією родиною", - пояснив очільник Кабінету міністрів.
Своєю чергою посол України в Туреччині Андрій Сибіга додав, що для турків можуть бути цікавими визначні українські міста - Кам’янець-Подільський, Хотин.
"Денис Шмигаль дав доручення відповідним відомствам опрацювати питання можливості збільшення регулярних і чартерних рейсів між Україною і Туреччиною та розглянути шляхи спрощення системи відвідування України вакцинованими громадянами Туреччини", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що обговорив зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом особливі умови для українських туристів і взаємну підтримку країн.
Як писало РБК-Україна, курортне місто Бодрум у цьому році очікує триразове зростання кількості туристів з України. За словами мера міста Ахмета Араса, Бодрум швидко стає популярним місцем у Туреччині для преміального відпочинку.