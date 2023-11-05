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"Туризм" поза законом. На Закарпатті прикордонники затримали 16 ухилянтів

Фото: "Туризм" поза законом. На Закарпатті прикордонники затримали 16 ухилянтів (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

На Закарпатті прикордонники затримали 16 ухилянтів, які намагались втекти з України до сусідніх Угорщини й Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Минулої доби, 4 листопада, прикордонники затримали десятьох порушників кордону. Ще шістьох було викрито сьогодні вранці.  

"Усі затримані – чоловіки, вихідці з різних областей України, обʼєднані одним наміром – незаконно потратити до сусідніх Угорщини та Румунії", - додає пресслужба. 

Зазначається, що на усіх затриманих були накладені протоколи про адміністративні правопорушення. Коло причетних осіб встановлюється. 

 

Фото: "Туризм" поза законом. На Закарпатті прикордонники затримали 16 ухилянтів (t.me/DPSUkr)

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Нещодавно двоє підлітків намагались допомогти ухилянтам дістатись річки Тиса й переправитись на надувних колах у вигляді "пончиків". Підлітки отримували за свої "послуги" по 100 доларів. 

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