Минулої доби, 4 листопада, прикордонники затримали десятьох порушників кордону. Ще шістьох було викрито сьогодні вранці.

"Усі затримані – чоловіки, вихідці з різних областей України, обʼєднані одним наміром – незаконно потратити до сусідніх Угорщини та Румунії", - додає пресслужба.

Зазначається, що на усіх затриманих були накладені протоколи про адміністративні правопорушення. Коло причетних осіб встановлюється.

Фото: "Туризм" поза законом. На Закарпатті прикордонники затримали 16 ухилянтів (t.me/DPSUkr)

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Нещодавно двоє підлітків намагались допомогти ухилянтам дістатись річки Тиса й переправитись на надувних колах у вигляді "пончиків". Підлітки отримували за свої "послуги" по 100 доларів.