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"Туризм" вне закона. На Закарпатье пограничники задержали 16 уклонистов

Фото: "Туризм" вне закона. На Закарпатье пограничники задержали 16 уклонистов (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергей Пышкин

На Закарпатье пограничники задержали 16 уклонистов, которые пытались сбежать из Украины в соседние Венгрию и Румынию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

За прошедшие сутки, 4 ноября, пограничники задержали десять нарушителей границы. Еще шестеро были разоблачены сегодня утром.  

"Все задержанные - мужчины, выходцы из разных областей Украины, объединенные одним намерением - незаконно попасть в соседние Венгрию и Румынию", - добавляет пресс-служба. 

Отмечается, что на всех задержанных были наложены протоколы об административных правонарушениях. Круг причастных лиц устанавливается.

 

Фото: "Туризм" вне закона. На Закарпатье пограничники задержали 16 уклонистов (t.me/DPSUkr)

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

Недавно двое подростков пытались помочь уклонистам добраться до реки Тиса и переправиться на надувных кругах в виде "пончиков". Подростки получали за свои "услуги" по 100 долларов.

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