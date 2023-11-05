За прошедшие сутки, 4 ноября, пограничники задержали десять нарушителей границы. Еще шестеро были разоблачены сегодня утром.

"Все задержанные - мужчины, выходцы из разных областей Украины, объединенные одним намерением - незаконно попасть в соседние Венгрию и Румынию", - добавляет пресс-служба.

Отмечается, что на всех задержанных были наложены протоколы об административных правонарушениях. Круг причастных лиц устанавливается.

Фото: "Туризм" вне закона. На Закарпатье пограничники задержали 16 уклонистов (t.me/DPSUkr)

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

Недавно двое подростков пытались помочь уклонистам добраться до реки Тиса и переправиться на надувных кругах в виде "пончиков". Подростки получали за свои "услуги" по 100 долларов.