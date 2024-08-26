Туризм під час війни. Які маршрути під забороною на Прикарпатті

У травні цього року в Івано-Франківській області прикордонники запровадили заборону на відвідування низки туристичних маршрутів. Обмеження стосуються 5-кілометрової зони поблизу кордону з Румунією.
Які туристичні маршрути опинилися під забороною та чи є винятки, розповідає РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Так, під обмеження потрапили туристичні маршрути межах Зеленської, Білоберезької об’єднаних територіальних громад Верховинського району.
Які маршрути під забороною:
Що заборонено в 5-кілометровій зоні:
Хто може відвідувати заборонені території:
Але для цього потрібно отримати відповідний дозвіл. Щоб його отримати, потрібно звернутися до прикордонного загону.
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