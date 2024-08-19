Перший похід у Карпати. 5 вершин, які під силу підкорити навіть початківцям

Українські Карпати мають маршрути різної складності, які іноді не залежать від висоти гори. Наприклад, підйом на найвищу вершину Говерлу вважається середнім за рівнем складності, а от сходження на Петрос - одне із найскладніших.

РБК-Україна розпитало досвідченого мандрівника та автора YouTube-каналу про подорожі "Капітан Дземброня" Олександра Бондаренка про те, з яких гір варто розпочати походи початківцям.

Похід на Кострича

Висота гори Кострича становить 1 586 метрів, вона розташована на хребті Костричі.

"Краще стартувати з Кривопільського перевалу. Далі йти повз урочище з майже французькою назвою Буков'єн, потім червоним маршрутом піднятися на полонину Веснарка, де у вас перехопить подих від близькості Чорногори. Продовжуйте маршрут на найвищу вершину хребта, а тоді спускайтеся жовтим маршрутом на Кривопільський перевал", - радить Бондаренко.

Гора Кострича підійде для початківців (фото: Вікіпедія)

Похід на Кукул

Висота гори Кукул становить 1 539 метрів, вона розташована на межі Івано-Франківської області та Закарпатської.

"На Кукул краще йти із села Вороненка Надвірнянського району. Це зручно, тому що до туди можна доїхати потягом. Далі слід рухатись через полонину Буковинка на гору Під-Берди, а тоді вже легко прогулятися до гори Кукул. Спуститися можна як по шляху підйому, так у Ворохту чи в Завоєлля. З Кукулу відкривається люксовий краєвид на Чорногірський хребет", - каже мандрівник.

Вид з Кукулу на Петрос (фото: Вікіпедія)

Похід на гору Ротило

Це найвища вершина Покутсько-Буковинських Карпат. Висота гори становить 1483 м.

"На гору Ротило потрібно стартувати з села Волова, що знаходиться поміж Верховиною і Ворохтою. Найкраще заїхати якнайдалі в село і звідтіля почати підйом через полонину Германівка на вершину. Краєвид з гори вас вразить, гарантую. Спускатися краще через полонину Ротундул, де живе Микола Соколюк, який у своєму будинку облаштував музей рогів", - каже Бондаренко.

Вид на гору Ротило (фото: Вікіпедія)

Похід на Сокільський хребет

Довжина Сокільського хребта близько 15 км. Максимальна висота - 940 м.

"Сокільський хребет простягається поміж річками Рибниця і Черемош. Стартувати на нього добре з села Соколівка, Бабин або з Тюдова від пам'ятника Шевченку. Сокільський хребет - це могутні скелі, яких там безліч. Раджу відвідати Михасюкове каміння або так званий Язик Довбуша, Кашицький камінь і Ведмежі ворота. Найкраще на Сокільський хребет йти в період золотої осені", - радить експерт.

На Сокільському хребті (фото: Вікіпедія)

Похід на Ігрець

Гора Ігрець розташована на однойменному хребті. Її висота - 1 311 метрів.

"На Ігрець добре стартувати з Буковецького перевалу повз озеро. На хребті знаходиться справжня гуцульська хата гражда, де можна купити копчений будз (різновид сиру - Ред). Далі продовжуйте маршрут на найвищу вершину хребта Ігрець і за нею, спустившись, обов'язково влаштуйте привал. Насолодившись краєвидами, спускайтеся вже іншим маршрутом вниз на Буковецький перевал повз церкву", - говорить Бондаренко.

Висота гори Ігрець 1 311 метрів (фото: mapakosiv.if.ua)

Чи можна вперше йти в гори без супроводу гіда

"Без гіда можна йти в гори, але до цього треба гарно підготуватися. Перечитати багато інформації про маршрут, про спорядження, вміти працювати з картою або навігатором і бути абсолютно впевненим у своїх силах і навичках. Якщо не впевнені - краще спочатку походіть з гідом", - радить мандрівник.

За словами Бондаренка, найчастіша помилка початківців - переоцінка своїх можливостей. Люди йдуть кудись, передивившись роликів на 15 секунд з Tik Tok, де все просто. А виявляється, що треба йти 5 годин.

"Треба мати туристичне спорядження - трекінгові кросівки або черевики, а не кеди, які розваляться за перші пів години походу. Аптечку з необхідними ліками, ліхтарик. Речі для утеплення", - пояснює експерт.

Також частою помилкою є те, що люди не дивляться прогноз і йдуть у дощ-сніг-туман, втрачають орієнтир, а навігатора не мають, або вони не вміють ним користуватися.

"Багато хто йде в гори по Google maps, а треба хоча б закачати спеціальний додаток з офлайн навігацією і вміти ним користуватися. Також випишіть номери рятувальників. Просто знайдіть в інтернеті й запишіть собі в телефонну книгу. До походу потрібно готуватися, бо гори - зона небезпеки і вони не пробачають помилок", - наголошує Бондаренко.

Спорядження для літнього трекінгу на 1 день: