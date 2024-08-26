Туризм во время войны. Какие маршруты под запретом на Прикарпатье

Так, под ограничения попали туристические маршруты в пределах Зеленской, Белоберезской объединенных территориальных общин Верховинского района.

Какие маршруты под запретом:

Урочища Погорелец, Гаджина, Подороватый, Венгерские Скалы.

Долины Кринта, Луковица, Широкая и Веснарка.

Вершины Чивчин, Смотрич, Ушастый камень, Поп Иван, Бребенескул, Пожежевская.

Менчул, Туркул, Малая Говерла, Брескул, Кострич, Яворник, Попадя, Масленый Прислеп, Гоическая, Дуконя, Пниев.

Озеро Маричейка и Кривопольский перевал.

Что запрещено в 5-километровой зоне:

движение транспортных средств во время комендантского часа;

скопление транспортных средств;

остановки свыше 20 минут, если они не связаны с техническими неисправностями;

движение по дорогам, отсутствующим в реестрах автомобильных дорог и ведущим к границе;

запрет подвозить к пограничной полосе лиц без документов;

охота и перевозка оружия без разрешений;

использование приборов ночного видения, тепловизоров и радиостанций, кроме установленных на специальной технике;

использование и полеты легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов.

Кто может посещать запрещенные территории:

Лица, постоянно или временно проживающие или работающие в пределах объявленной зоны.

Собственники земельных участков в пределах зоны ограничений.

Но для этого нужно получить соответствующее разрешение. Чтобы его получить, нужно обратиться к пограничному отряду.