Туризм во время войны. Какие маршруты под запретом на Прикарпатье

В мае этого года в Ивано-Франковской области пограничники ввели запрет на посещение ряда туристических маршрутов. Ограничения касаются 5-километровой зоны вблизи границы с Румынией.
Какие туристические маршруты оказались под запретом и есть ли исключения, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Так, под ограничения попали туристические маршруты в пределах Зеленской, Белоберезской объединенных территориальных общин Верховинского района.
Какие маршруты под запретом:
Что запрещено в 5-километровой зоне:
Кто может посещать запрещенные территории:
Но для этого нужно получить соответствующее разрешение. Чтобы его получить, нужно обратиться к пограничному отряду.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о 5 вершинах в Карпатах для успешного восхождения начинающих.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.