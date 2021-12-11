Туристы в горах смогут подать сигнал "SOS" с телефона: как это будет работать

Благодаря новой системе, путешественники, в случае опасности, смогут отправлять сигнал "SOS" со своими географическими координатами через приложение, которое устанавливается на устройства Android. Через некоторое время оно также станет доступным и для пользователей iOS.

Приложение получило название "Спасение в горах".

"Сама система тестировалась около полугода, а со вчерашнего дня она заработала на полную", - пишет пресс-служба.

Чем полезно приложение:

он мониторит передвижение туристов и туристических групп, путешествующих по горной местности;

отслеживает местонахождение поисково-спасательных групп в реальном времени;

отображает маршрут передвижения поисково-спасательных групп;

автоматически принимает и обрабатывает сообщения о происшествиях.

"Функционал приложения позволяет верифицированным пользователям при попадании в сложные ситуации в горной местности одним нажимом отправлять горной поисково-спасательной службе сообщения о ЧС с точными координатами места происшествия", - добавляет пресс-служба.