Туристи в горах зможуть подати сигнал "SOS" з телефону: як це працюватиме

Завдяки новій системі, мандрівники, у разі небезпеки, зможуть відправляти сигнал "SOS" зі своїми географічними координатами через застосунок, який встановлюється на пристрої Android. Через деякий час він також стане доступним й для користувачів iOS.

Застосунок отримав назву "Порятунок у горах".

"Сама система тестувалась близько пів року, а з вчорашнього дня вона запрацювала на повну", - пише пресслужба.

Чим корисний застосунок:

він моніторить пересування туристів й туристичних груп, які подорожують гірською місцевістю;

відслідковує місцеперебування пошуково-рятувальних груп у реальному часі;

відображає маршрут пересування пошуково-рятувальних груп;

автоматично приймає й опрацьовує повідомлення про надзвичайні події.

"Функціонал додатку дозволяє верифікованим користувачам при потраплянні в складні ситуації в гірській місцевості одним натиском відправляти до гірської пошуково-рятувальної служби повідомлення про НС з точними координатами місця події", - додає пресслужба.