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Туристи з Європи збільшили витрати в Україні

Новини » Економіка    29.03.2019 - 15:18
Туристи з Європи збільшили витрати в Україні
Фото: Київ (РБК-Україна)

За рік витрати європейських туристів збільшилися майже на 18%

Обсяг експорту послуг за статтею "Подорожі" за 2018 рік становив 1,445 млрд доларів, що на 14,6% більше, ніж у 2017 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані статистики Національного банку України.

За даними НБУ, туристи з Європи витратили в Україні 540 млн доларів, що на 17,9% більше, ніж рік тому.

У той же час, жителі Росії витратили в Україні 228 млн доларів, що на 5,6% більше, ніж у 2017 році.

Туристи з Європи збільшили витрати в Україні

Дані НБУ

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Національного банку, українські туристи витратили в країнах Європейського союзу 5,943 млрд доларів, що на 12,9% більше, ніж рік тому.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, у серпні 2018 року майже половина українців (44%) вважали себе європейцями. Для того, щоб відчути себе європейцями, українцям передусім потрібний певний рівень матеріального добробуту - так вважають 46%; відчуття захищеності законом (34%) та повага цінності демократії та прав людини (21%). Для 17% опитаних важливо також відчувати себе вільною людиною.

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