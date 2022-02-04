UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Туристов просят не ходить в горы на выходных. В Карпатах возможны лавины

Автор: РБК-Украина

Украинский гидрометеорологический центр объявил штормовое предупреждение в Карпатах 5 и 6 февраля. У горах возможно схождение лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

Синоптики предупреждают о возможном сходе лавин при небольших нагрузках и о сходе отдельных естественных средних и больших лавин.

Умеренная опасность (2 уровень) будет в горах Ивано-Франковской и Львовской областей 4-5 февраля, 4-7 февраля - в горах Черновицкой области. Большую опасность снежных лавин (3 уровень) прогнозируют 4-6 и 6-7 февраля в Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской и Львовской областей соответственно.

Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра настойчиво советует воздержаться от походов в горы в это время.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, какой будет погода в Украине сегодня.

Так же Укргидрометцентр сообщил о резком похолодании.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеКарпатыШтормовое предупреждение