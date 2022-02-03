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Снег, гололедица, а местами - шквалы: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Четверг 03 февраля 2022 06:00
Снег, гололедица, а местами - шквалы: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине 3 февраля будет со снегопадами, гололедом и шквалами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 3 февраля почти по всей Украине будет идти снег. В западных областях ожидаются шквалы ветра, на дорогах - гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в восточной и юго-восточной части Украины будет идти умеренный мокрый снег и дождь, в западных и северных областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер будет преимущественно северо-западных направлений, 7-12 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/сек.

Температура воздуха будет составлять:

  • в западных областях днем -3 до +1, ночью -2 -5 градусов;
  • на севере страны 1 +1 градусов днем, а ночью -2 -5;
  • в восточных областях днем +1 + 4, ночью от -1 до +2;
  • на юге страны +2 +5 градусов днем, а ночью от -2 до +1.
  • в центральных областях днем от 0 до +2, ночью -1 -4 градусов.

Снег, гололедица, а местами - шквалы: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидается небольшой снег днем. На дорогах местами гололедица. Столбики термометра днем покажут -1 +1 градуса, а ночью -1 -3.

Снег, гололедица, а местами - шквалы: прогноз погоды на сегодня

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Погода в Украине Укргидометцентр
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