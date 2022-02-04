Туристів просять не ходити в гори на вихідних. У Карпатах можливі лавини

Синоптики попереджають про можливе сходження лавин при невеликих навантаженнях та про сходження окремих природніх середніх і великих лавин.



Помірна небезпека (2 рівень) буде у горах Івано-Франківської та Львівської областей 4-5 лютого, 4-7 лютого - у горах Чернівецької області. Велику небезпеку снігових лавин (3 рівень) прогнозують 4-6 та 6-7 лютого у Закарпатській області та у горах Івано-Франківської і Львівської областей відповідно.



Відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру наполегливо радить утриматись в цей час від походів у гори у цей час.