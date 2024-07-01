Туристів попереджають про екстремальні температури в ЄС: що треба враховувати

Від Греції до Італії. Де очікується наймасштабніша спека

Багато з найпопулярніших серед туристів країн в Європі, таких як Іспанія, Греція та Італія, реєструють температуру повітря до +40 градусів.

На тлі сильної спеки в Греції кілька туристів зникли безвісти, а деяких знайшли мертвими, коли температура в деяких частинах країни піднялася до 43 градусів.

Щоб переконатися, що туристи в безпеці та не зафіксовано інших жертв, Афіни вирішили вжити заходів, тимасово закривши найвідомішу історичну пам’ятку – Акрополь. А Крит, Родос і Самос – лише деякі з грецьких островів, які постраждали від спеки.

Італія також відчула на собі вплив надзвичайно високих температур, і Міністерство охорони здоров’я країни оголосило найвищий рівень тривоги для кількох міст, включаючи Палермо та Рим.

Враховуючи ситуацію, що склалася, туристам рекомендують не викидати сміття у непередбачених для цього місцях, особливо скло, і обов’язково правильно гасити сигарети, щоб уникнути лісових пожеж.

Фото: Рекордна спека панує влітку в більшості країн на півдні Європи (unsplash.com)

Чи безпечно їхати до популярних локацій в ЄС під час спеки

Попри високі температури, подорожувати популярними напрямками ЄС безпечно за умови, що ви дотримуєтеся порад місцевої влади та вживаєте всіх необхідних заходів безпеки.

Щоб залишатися в безпеці під час спекотної погоди, мандрівникам рекомендується брати з собою воду, використовувати сонцезахисний крем і залишатися в затінених місцях або з кондиціонерами.

Про додаткові запаси води та дозування перебування на сонці радять подбати під час екскурсій містами та сторичними пам'ятками, а вирушати походи в гори радять з обережністю.

Зазвичай температура починає знижуватися, коли сонце заходить, і туристи можуть безпечніше оглядати визначні пам’ятки, не турбуючись про потрапляння під прямі сонячні промені.

Мандрівникам варто відмовитися від екскурсій із 11 до 18 години. У цей час краще ходити в закриті місця: музеї, ресторани та торгові центри. Також краще перебувати у парку в тіні, ніж на відритих місцевостях на сонці, бо між деревами температура на кілька градусів нижча.

Мандрівникам настійно рекомендується придбати адекватну туристичну страховку, оскільки через екстремальні температури також прогнозуються нові лісові пожежі.

Хоча туристичне страхування в основному покриває непередбачувані події, пов’язані із медичними витратами та втраченими або вкраденими речами, деякі поліси також покривають скасування через екстремальні погодні умови. Про це додатково варто запитати у вашої страхової компанії.