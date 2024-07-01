Туристов предупреждают об экстремальных температурах в ЕС: что нужно учитывать

От Греции до Италии. Где ожидается самая масштабная жара

Много из самых популярных среди туристов стран Европы, таких как Испания, Греция и Италия, регистрируют температуру воздуха до +40 градусов.

На фоне сильной жары в Греции несколько туристов пропали без вести, а некоторых нашли мертвыми, когда температура в некоторых частях страны поднялась до 43 градусов.

Чтобы убедиться, что туристы в безопасности и не зафиксированы другие жертвы, Афины решили принять меры, временно закрыв известную историческую достопримечательность – Акрополь. А Крит, Родос и Самос – лишь некоторые из пострадавших от жары греческих островов.

Италия также ощутила на себе влияние чрезвычайно высоких температур, и Министерство здравоохранения страны объявило наивысший уровень тревоги для нескольких городов, включая Палермо и Рим.

Учитывая сложившуюся ситуацию, туристам рекомендуют не выбасывать мусор в непредусмотренных для этого местах, особенно стекло, и обязательно правильно тушить сигареты, чтобы избежать лесных пожаров.

Фото: Рекордная жара царит летом в большинстве стран на юге Европы (unsplash.com)

Безопасно ли ехать в популярные локации в ЕС во время жары

Несмотря на высокие температуры, путешествовать по популярным направлениям ЕС безопасно при условии, что вы придерживаетесь советов местных властей и принимаете все необходимые меры безопасности.

Чтобы оставаться в безопасности в жаркую погоду, путешественникам рекомендуется брать с собой воду, использовать солнцезащитный крем и оставаться в затененных местах или с кондиционерами.

О дополнительных запасах воды и дозировке пребывания на солнце советуют позаботиться во время экскурсий по городам и достопримечательностям, а отправляться походы в горы советуют с осторожностью.

Обычно температура начинает снижаться, когда солнце заходит, и туристы могут безопаснее осматривать достопримечательности, не беспокоясь о попадании под прямые солнечные лучи.

Путешественникам стоит отказаться от экскурсий с 11 до 18 часов. В это время лучше ходить в закрытые места: музеи, рестораны и торговые центры. Также лучше находиться в парке в тени, чем на отрытых местностях на солнце, потому что между деревьями температура на несколько градусов ниже.

Путешественникам настоятельно рекомендуется приобрести адекватную туристическую страховку, поскольку из-за экстремальных температур также прогнозируются новые лесные пожары.

Хотя туристическое страхование в основном покрывает непредвиденные события, связанные с медицинскими расходами и утраченными или украденными вещами, некоторые полисы также покрывают отмену из-за экстремальных погодных условий. Об этом дополнительно следует спросить у вашей страховой компании.