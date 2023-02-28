Фото: в турецком Кахраманмараше зафиксировали сразу два землетрясения (GettyImagеs)

Сразу два землетрясения магнитудой более 4 баллов по шкале Рихтера были зафиксированы в районе Оникисубат города Кахраманмраш.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.