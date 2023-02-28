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В турецком Кахраманмараше зафиксировали сразу два землетрясения

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Турция, Вторник 28 февраля 2023 17:57
В турецком Кахраманмараше зафиксировали сразу два землетрясения Фото: в турецком Кахраманмараше зафиксировали сразу два землетрясения (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Сразу два землетрясения магнитудой более 4 баллов по шкале Рихтера были зафиксированы в районе Оникисубат города Кахраманмраш.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

Специалисты зафиксировали два землетрясения магнитудой в 4,1 и 4,5 балла. Землетрясения произошли примерно в 17:39 по местному времени.

Первое землетрясение произошло на глубине 9,88 километра над поверхностью моря. А с эмлетрясением магнитудой 4,1 произошло в районе через 10 минут.

Его эпицентр находился на глубине 13,61 километра.

Предварительно, жертвы или пострадавшие - не зафиксированы.

Напомним, ранее стало известно, чтов турецкой провинции Малатья сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,6 . В результате мощных толчков есть разрушения и жертвы.

Также мы писали, что во временно оккупированном Крыму произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла .

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